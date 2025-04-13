Россия утром запустила две баллистические ракеты по центру Сум. Более 30 человек погибли, ранены почти сто. Среди погибших и раненых есть дети.

Куда именно был прилет - власти не уточняют, говоря о том, что пострадали дома, автомобили и учебные заведения. При этом, судя по фото с мест, под удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета. Также сообщили о гибели пианистки расположенного рядом театра имени Щепкина.

Конгресс-центр Сумского государственного университета пострадал от обстрела. Фото: Сумская ОВА

В то же время из различных источников появляется все больше информации, что целью удара были украинские военные.

Нардеп Марьяна Безуглая и бывший депутат Игорь Мосийчук заявили, что ракеты прилетели по церемонии награждения военных 117-й бригады территориальной обороны, которая воюет на Сумщине и как раз сегодня отмечает годовщину своего создания. Безуглая и Мосийчук говорят, что могла быть утечка информации при рассылке приглашений на мероприятие.

Более того, Мосийчук заявил, что на мероприятие пригласили и гражданских. В том числе и детей.

"Надеюсь, что в Сумах уже задерживают главу ОВА Артюха и нардепа Ананченко (нардеп из Сум от правящей партии "Слуга народа" - Ред.), которые так хотели попиариться на праздничном награждении воинов 117-й бригады ТрО по случаю седьмой годовщины. Артюх, Ананченко пиарили награждение в Сумах и собрали туда кроме военных ещё и гражданских, в частности детей! Мрази и подонки!" - написал Мосийчук.

Параллельно мэр Конотопа Артем Семенихин назвал "мразью и чучелом" губернатора Артюха и призвал его до 18:00 "встать на колени и извиниться перед людьми". Также он заявил, что тот был на месте в момент удара и "драпал" оттуда, "сбивая детей". Он призвал губернатора и начальника областной СБУ подать в отставку.

Украинская власть не комментировала по существу этих обвинений. Но глава Офиса президента Андрей Ермак написал, что ему досадно, когда "некоторые пытаются пиариться на трагедии и военном преступлении россиян в соцсетях". Намекая, видимо, на Безуглую и остальных перечисленных.

Хотя проблема ударов по собраниям военных или волонтеров не нова - уже был удар по центру Чернигова летом 2023 года, когда прилёт был по выставке беспилотников. И по многим другим аналогичным мероприятиям.

Международная реакция на удар была похожей на то, что говорилось после недавней трагедии в Кривом Роге. Осуждая Россию за обстрел, в ЕС, Британии, Франции, а также в США заявили, что Москва должна последовать примеру Киева и согласиться на прекращение огня.

При этом не было призывов увеличить поставки оружия Украине и нанести РФ поражение в этой войне. То есть этот пример также показал, что основная публичная концепция западных стран сейчас идет в русле требований президента США Дональда Трампа - остановить огонь в Украине.

Москва обстрел Сум на данный момент не комментировала.

Также удар обещает довольно мрачные перспективы для самих Сум, если война продолжится.

Фронт приближается к областному центру, который и без того после начала операции Украины в Курской области стал постоянной мишенью для КАБов, "Шахедов" и ракет. Если же российские войска в рамках создания "буферной зоны" начнут более масштабное наступление на Сумы, то город из условно-тылового станет прифронтовым - со всеми вытекающими последствиями.