Российские войска продвинулись в Курской и Сумской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты военного паблика Deep State.

В Курской области россияне заняли часть территорий в районе Гуево и Олешни у границы с Украиной.

В Deep State также подтверждается, что в "серую зону" перешел пункт пропуска "Суджа"(российские паблики сообщали о его захвате еще в конце марта).

В Сумской области "серая зона" расширилась в районе приграничных Журавки и Веселовки.

Напомним, на прошлой неделе в РФ заявили, что захватили село Басовка в Сумской области.

Война в Украине идет 1145-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне российские войска продвинулись на участке фронта между Покровском и Торецком, сообщает Deep State. Также россияне приблизились к Котляровке, что у границ Днепропетровской области. Офицер ВСУ с позывным Алекс сообщает, что в Константиновку со стороны Торецка уже залетают российские дроны.

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