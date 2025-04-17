В Днепре в результате вчерашней массированной атаки "Шахедами" погибли три человека, среди них ребенок. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Пострадали 30, пятеро – дети. Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 16 пациентов. Один – в тяжелом состоянии.

Повреждены многоквартирны и частные дома, корпус учебного заведения, общежитие, гимназия. А еще – пищевое предприятие, почта, типография, админздание, магазины, почти полтора десятка авто.

Также пострадал памятник промышленнику Александру Полю и магазин одежды, который принадлежит жене мэра Бориса Филатова. Об этом сообщил сам Филатов.

Видео со вчерашними прилетами "Шахедов" по Днепру.

Напомним, утром в воскресенье 13 апреля россияне нанесли удар двумя баллистическими ракетами по центру Сум. Погибли 35 человек, среди них детей.

Война в Украине идет 1149-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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