Вечером 16 апреля россияне ударили беспилотниками "Шахед" по Днепру. Погибла девушка, есть раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

По словам главы ОВА, есть погибшая, ранены семь человек, в том числе девятимесячный ребенок. После взрывов повреждены дома, учебные заведения и заведения культуры, а также автомобили.

Как писали местные телеграм-каналы, в Днепре прозвучало более 10 взрывов за 15 минут. Сообщалось о задымлении и перебоях со светом в отдельных районах. Возник пожар на стоянке для автомобилей.

Также паблики показали кадры последствий удара по городу.

Ранее сообщалось, что во время удара "Шахедов" по аэропорту Днепра в ночь на 4 апреля в ангаре были уничтожены четыре гражданских самолета.

Война в Украине идет 1148-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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