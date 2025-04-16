В Днепре после атаки "Шахедов" погибла девушка, есть раненые. Повреждены дома, вспыхнули пожары. Видео
Вечером 16 апреля россияне ударили беспилотниками "Шахед" по Днепру. Погибла девушка, есть раненые.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.
По словам главы ОВА, есть погибшая, ранены семь человек, в том числе девятимесячный ребенок. После взрывов повреждены дома, учебные заведения и заведения культуры, а также автомобили.
Как писали местные телеграм-каналы, в Днепре прозвучало более 10 взрывов за 15 минут. Сообщалось о задымлении и перебоях со светом в отдельных районах. Возник пожар на стоянке для автомобилей.
Также паблики показали кадры последствий удара по городу.
Ранее сообщалось, что во время удара "Шахедов" по аэропорту Днепра в ночь на 4 апреля в ангаре были уничтожены четыре гражданских самолета.
Война в Украине идет 1148-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.
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