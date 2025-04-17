Россияне начали использовать новый навигационный чип "Комета" в своих КАБах и "Шахедах", что усложняет их подавление РЭБом.

Об этом заявил эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш) в комментарии СМИ.

По его словам, Россия действительно имеет 12-элементную антенну "Комета".

"То есть эта антенна усилена и больше защищает сигнал спутниковой навигации от нашего РЭБа. Это действительно так", - сказал Бескрестнов.

При этом российские z-паблики утверждают, что такими КАБами вчера была атакована Ледовая арена в Херсоне. В свою очередь Украина этого не подтверждала.

По заявлениям, новая "Комета" сделала удары КАБами более точными и позволяет обходить "глушилки", что делает корректируемые авиабомбы вновь широко используемым оружием на фронте.

Напомним, ранее российские паблики писали, что Вооруженные силы Украины научились глушить системы навигации КАБов, что резко снизило эффективность их применения. Теперь же, при помощи новой "Кометы", как заявляют россияне, эту проблему удалось решить.

Напомним, в начале месяца украинская разведка впервые обнаружила в российском оружии компоненты из Индии.

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