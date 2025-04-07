В российском оружии впервые обнаружили индийские детали.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По информации ГУР, впервые в российском оружии был найден компонент индийского происхождения - тактовый буфер от Aura Semiconductor.

Также в ГУР сообщили, что защита от РЭБ российских "Шахедов" почти не зависит от американских компонентов.

В новых CRP-антеннах "Герани-2" найдены только два американских чипа, остальные – китайского и частично индийского производства.

Основные микросхемы, которые определяют, какие сигналы блокировать, – производства Beijing Microelectronics Technology Institute (BMTI).

Напомним, в прошлом году газета Financial Times писала, что Россия тайно покупает у Индии товары двойного назначения, необходимые для её военной машины, такие как электроника. Отмечалось, что РФ еще с 2022 года замещает индийской электроникой компоненты, которые стало сложнее покупать на Западе из-за санкций, необходимые в ракетах, беспилотниках и РЭБ.

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