В ночь на 29 марта движение сопротивления в Херсонской области успешно уничтожило грузовой автомобиль российской армии с установленным на нем комплексом РЭБ.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Украины.

По его данным, комплекс радиоэлектронной борьбы "лорандит" был уничтожен по разведывательным признакам.

Отмечается, что армия РФ использует "лорандит" для подавления радиосвязи и ведения радиоэлектронной разведки. В разведке подчеркивают, что утрата такого комплекса является существенным ослаблением способностей армии-агрессора.

Напомним, 20 марта Силы обороны Украины ударили по военному аэродрому "Энгельс" в Саратовской области РФ. Враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования. В частности, и в результате вторичной детонации.

Война в Украине идет 1131-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 30 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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