Уже несколько недель подряд россияне наносят удары по Одесской области с использованием нового беспилотника "Бандероль".

Об этом пишет эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш).

Он сообщает, что этот дрон уже появился в базе ГУР.

Этот аппарат способен развивать скорость от 400 до 500 км/ч и оснащён реактивным двигателем.

Судя по доступным данным, это устройство скорее представляет собой барражирующий боеприпас, аналогичный корректируемым авиабомбам (КАБ), но с реактивной тягой, пишет "Флэш".

На данный момент остаётся неизвестным, с какого носителя запускается этот аппарат, какова мощность его боевой части и дальность полёта.

Название "Бандероль" уже давно появлялось в открытых обсуждениях, однако именно сейчас фиксируются первые случаи его регулярного применения, добавляет Бескрестнов.

Напомним, в последнее время дроны активно атакуют Одессу и Харьков, вызывая массовый ущерб из-за низкого процента сбития.

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