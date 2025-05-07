Ночью россияне атаковали Киев беспилотниками "Шахед". Погибли два человека, восемь человек получили ранения и травмы.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По словам Кличко, пострадала многоэтажка в Шевченковском районе Киева. На нее упали обломки сбитого беспилотника.

Последствия удара опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Также дрон влетел в дом на Софиевской Борщаговке под Киевом. О пострадавших не сообщается.

Также ночью в столице был прилет по Соломенскому району. Судя по кадрам из местных пабликов, произошел мощный взрыв.

В городской военной администрации заявили, что в Соломенском районе "зафиксировано падение дрона на открытой территории".

Информация о потерпевших не поступала.

Ранее Зеленский заявил, что россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине.

Война в Украине идет 1169-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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