Ночью россияне ударили "Шахедами" по Киеву. Есть погибшие и раненые, пострадала многоэтажка
Ночью россияне атаковали Киев беспилотниками "Шахед". Погибли два человека, восемь человек получили ранения и травмы.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
По словам Кличко, пострадала многоэтажка в Шевченковском районе Киева. На нее упали обломки сбитого беспилотника.
Последствия удара опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Также дрон влетел в дом на Софиевской Борщаговке под Киевом. О пострадавших не сообщается.
Также ночью в столице был прилет по Соломенскому району. Судя по кадрам из местных пабликов, произошел мощный взрыв.
В городской военной администрации заявили, что в Соломенском районе "зафиксировано падение дрона на открытой территории".
Информация о потерпевших не поступала.
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