Украине не хватает ПВО, чтобы сбивать такое количество ракет и дронов. Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко в эфире "Радио Свобода".

Ночью Украину атаковали 70 ракет и 145 "Шахедов". Сбить, по официальным данным Воздушных сил ВСУ, удалось 48 ракет и 64 БПЛА. Еще 68 локационно потеряны без негативных последствий.

Сообщается, что сбито:

7 из 11 баллистических ракет "Искандер-М";

31 из 37 крылатых ракет Х-101;

ни одной из 6 баллистических ракет "Искандер-К";

6 из 12 крылатых ракет "Калибр";

все 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина после ночного удара обратится к партнерам за новыми поставками средств ПВО.

Также Клименко сообщил, что по уточненным данным, на сейчас в столице погибших 8, а не 9.

"Мы можем сказать о 8 погибших, девятый человек, который мы считали погибшим, оказался частями тел других жертв", - рассказал он.

Среди погибших - два ребенка из одной семьи.

По его данным, в Киеве под завалами могут быть еще 10 человек.

Напомним, также россияне атаковали Харьков 24 разы. 14 раз – БПЛА, 10 раз ракетами.

Война в Украине идет 1156-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.