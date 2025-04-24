В четверг, 24 апреля, в Украине идет 1156-й день войны с Россией.

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Последние новости

12:18 Глава СВР РФ Нарышкин заявил, что поговорил по телефону с директором ЦРУ Рэтклиффом, а вскоре может состояться и встреча.

"Такой очень конструктивный разговор. Поэтому я не исключаю, что в течение какого-то времени произойдет и встреча", - сказал Нарышкин.

12:13 Минобороны РФ утверждает, что ночью било по "предприятиям авиационной, ракетно-космической промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов".



12:07 В ТЦК признают, что не имеют права задерживать людей.

"Согласно действующему законодательству областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки, их работники, не наделены полномочиями задерживать, доставлять призывников, военнообязанных, резервистов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки", - говорится в ответе Одесского областного ТЦК на запрос адвоката.

10:58 Украине не хватает ПВО, чтобы сбивать такое количество ракет и дронов, заявил глава МВД Игорь Клименко.

Напомним, ночью Украину атаковали 70 ракет и 145 "Шахедов". Сбить, по официальным данным, удалось 48 ракет.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина после ночного удара обратится к партнерам за новыми поставками средств ПВО.

10:53 В Киеве под завалами могут быть еще 10 человек, сообщил глава МВД Клименко.

На данный момент известно о 8 погибших.

10:42 В Киеве среди погибших - два ребенка из одной семьи, сообщил глава МВД Клименко.

По уточненным данным, на сейчас в столице погибших 8, а не 9.

10:21 Карта ночной российской атаки по Украине.

Под ударами были, в частности, Киев, Житомир, Харьков и Днепр.

10:04 Воздушные силы сообщают, что этой ночью сбили 48 ракет из 70 и 64 "Шахедов" из 145 (еще 68 "локационно потеряны без негативных последствий")

Сообщается, что сбито:

7 из 11 баллистических ракет "Искандер-М";

31 из 37 крылатых ракет Х-101;

ни одной из 6 крылатых ракет "Искандер-К";

6 из 12 крылатых ракет "Калибр";

все 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

10:01 Некоторые командиры ВСУ выбивают с бойцов деньги, на которые открывают АЗС, где продают украденное на войне топливо, заявила нардеп Анна Скороход.

"Совсем глупые - на карточку собирали деньги: жён, родственников, либо кого-то из военных одного выбирали, и на его карточку собирали деньги. Поумнее - наличными собирают. Кто-то дома себе строит, покупает на родственников и так далее. Я думаю, что нам будет очень интересно потом проверить, откуда появлялись у военных и их родственников дома, квартиры, машины. АЗС, кстати, - это популярная тема, потому что пока машина везёт топливо на фронт, она может где-то его частично слить по дороге", - рассказала нардеп.

09:41 Россия заявляет, что ввод европейских миротворцев в Украину может привести к третьей мировой войне.

Бывший министр обороны РФ, а ныне секретарь Совбеза Сергей Шойгу отметил, что это будут военные стран НАТО, против присутствия которых Россия выступала до вторжения, и что Москва называет одной из причин начала полномасштабной войны.

"Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем - к третьей мировой войне", - заявил Шойгу.

При этом он назвал Украину "нашей исторической территорией".

09:16 Фотографы Константин и Влада Либеровы публикует момент прилета ракеты по жилому дому в Киеве.

09:13 В трех районах Киева произошли обвалы домов в результате российской ночной атаки: Оболонском, Святошинском и Шевченковском, сообщает спикер ГСЧС Петров.

Среди 63 пострадавших шестеро детей. Погибших 9.

09:01 В Киеве ночные обстрелы повредили станцию метро, сообщает Нацполиция. Район, где это произошло, не уточняется.

СМИ пишут, что пострадал вестибюль станции метро "Лукьяновская", где также повреждены соседние строения (в том числе "Макдональдс"). Напомним, в этот район раньше уже были прилеты.

В сводке Киевской военной администрации удар в районе станции не упоминается, но есть информация о прилетах в Шевченковском районе (где и расположена "Лукьяновская").

08:48 В Харькове ночью было 14 ударов дронами и десять ракетами, сообщил мэр Игорь Терехов.

Повреждены производственные предприятия. Также пострадали многоэтажки, поликлиника, школа, гостиничный комплекс.

Госпитализирован один человек.

08:09 Среди других последствий воздушной атаки по Украине сегодня ночью:

в Павлограде Днепропетровской области был прилёт по предприятию, сообщил глава ОВА.

в Киевской области повреждены пятиэтажки в Бучанском районе (на фото), склад под Вышгородом, также был пожар под Броварами.

жилые дома и хозяйственные помещения пострадали под Хмельницким, ранены два человека, сообщил мэр города.

ракеты и беспилотники атаковали Харьков. Было семь ракетных ударов и 12 ударов "Шахедами". Под удар, по словам мэра, попала жилая застройка, пострадали два человека.

в Запорожье "Шахеды" повредили жилой дом и административные здания.

07:56 Так выглядит двор в Святошинском районе Киева, где был прилёт по время ночной атаки.

07:52 Во время воздушного удара по Украине были атакованы объекты железной дороги.

По ним были прилёты в Киеве, Житомирской и Харьковской областях.

Пострадали два машиниста, а также железнодорожные пути, административные и технические здания, сообщает "Укрзализныця".

07:49 В Киеве погибли девять человек (неофициально пишут о десяти) и около 70 пострадали после удара ракет и беспилотников.

Прилёты были в пяти районах столицы, но наиболее пострадал Святошинский.

Там разрушениям подвергся жилой дом, под завалами до сих пор ищут людей.