Анализируем итоги 1156-го дня войны в Украине.

Встреча в Лондоне и ее последствия

Итак, вчера была фактически сорвана встреча министров иностранных дел США, стран Западной Европы и Украины. На ней Киев должен был дать ответ на "мирный план" Трампа, который был передан в Париже неделю назад украинской делегации.

Этот план включал в себя, судя по сообщениям западных СМИ, признание Штатами (не Украиной) российского статуса Крыма, отказ Киеву в присоединении к НАТО, снятие санкций с России (как минимум - американских) и ряд других положений, о которых мы детальнее писали здесь.

Зеленский еще накануне встречи сделал ряд заявлений, которые, по сути, отвергали план Трампа. После чего Штаты резко понизили статус встречи, отправив на нее одного только Келлога.

При этом спецпредставитель президента США не присутствовал на совместной встрече советников, где участвовала Украина, Франция, Германия и Британия. И лишь потом отдельно встретился с Ермаком.

И Ермак, и впоследствии Зеленский охарактеризовали общение с Келлогом как "конструктивное". Однако уже после него украинского президента резко раскритиковал Трамп. А затем заявление против Зеленского сделал Белый дом.

И Трамп, и его пресс-секретарь Ливитт обвинили президента Украины в манипуляции по поводу Крыма. Они заявили, что США никогда не призывали Киев признать полуостров российским. Также они обвинили Зеленского в том, что он затягивает войну.

"Президент не просит Украину признать Крым. Никто этого от них не требовал. Он просит, чтобы стороны сели за стол переговоров, осознавая, что эта война слишком долго была жестокой. Для заключения хорошей сделки обе стороны должны уйти немного недовольными. К сожалению, президент Зеленский пытается вести эти мирные переговоры через прессу, что неприемлемо для президента. Переговоры должны проходить за закрытыми дверями. Команда президента по национальной безопасности, его советники, вложили значительное время, энергию и усилия, чтобы положить конец этой войне. Американские налогоплательщики профинансировали миллиарды долларов на эти усилия. И хватит. Президент разочарован. Его терпение на исходе. Он хочет сделать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет остановить убийства. Но для этого обе стороны конфликта должны быть готовы к этому. К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неверном направлении", - сказала Ливитт.

Позже по теме снова высказался Трамп. Он заявил, что с Россией у США уже "есть сделка", а с Зеленским договориться "сложнее".

"У нас уже есть сделка с Россией. Теперь мы должны договориться с Зеленским. Я думал, что с Зеленским будет легче договориться. Пока это сложнее... Но я думаю, что мы имеем дело с обеими сторонами. Я надеюсь, что они это сделают, потому что я хочу спасти ситуацию, и, как вы знаете, мы потратили много денег, но речь идет о судьбах многих людей", – сказал Трамп.

Эта цитата подтверждает ранее курсировавшие слухи, что американцы представили Европе и Украине проект соглашения, уже обсужденный с Путиным. Который, по сути, был отвергнут Киевом - а также, вероятно, Лондоном, Парижем и Берлином.

Украинский президент сегодня прокомментировал критику со стороны США. Он заявил, что вчера в Лондоне Украина представила правки к мирному плану Трампа и сейчас они переданы президенту США.

Подробности этих правок он не уточнил, но сказал, что "всё, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть в каких-либо соглашениях". Видимо, это намек на статус Крыма, который Трамп хочет признать российским, а также на отказ от НАТО, стремление куда также заложено в Конституцию (хотя, повторимся, все эти отказы и признания лично Украина, по плану Трампа, делать была не обязана).

Но, если выражаться проще, Зеленский, по сути, официально подтвердил, что он отверг план Трампа в том виде, в котором он был передан украинской делегации в Париже. И Келлогу, видимо, вчера передали украинско-европейскую версию документа.

Что, судя по реакции Белого дома, у Трампа восприняли крайне негативно. Возможно, по той причине, что оттуда вычеркнули пункты, которые Вашингтон уже согласовал с Москвой.

И у США теперь два пути - начинать переговоры с Россией сначала, на базе европейско-украинских предложений (однако это, сразу скажем, будет крайне проблематично - ведь, похоже, все, что мог, Трамп уже у Путина выторговал). Либо, как ранее угрожали Рубио и сам Трамп, США выходят из мирного процесса по Украине и оставляют ее на попечение Европы (то есть без поддержки Штатов).

Пока что эта угроза остается невыполненной - хотя у Трампа уже красноречиво отменили визиты Рубио и Уиткоффа в Европу. При том что Уиткофф в пятницу будет встречаться с Путиным в Москве. Что там будут обсуждать - вопрос открытый. Но вариантов немного - либо как реагировать на новые предложения Украины и Европы, либо же вообще на них не реагировать, а строить отношения двух стран "поверх" украинской проблематики.

Впрочем, не исключено, что Трамп, если Уиткофф полностью согласует его мирный план с Путиным, просто предложит Украине с ним согласиться и пойти на перемирие, отбросив в сторону все предложенные Киевом правки. Как на это отреагирует Зеленский - подробнее расскажем чуть ниже.

Пока же отметим, что у Трампа остается еще один незавершенный сюжет по Украине. Это ресурсная сделка, которая по меморандуму, подписанному США и Украиной, должна быть согласована до 26 апреля. Вчера в Штаты приехал премьер Шмыгаль, который встретился с министром финансов Бессентом и подтвердил этот дедлайн.

Как уже писали западные СМИ, эта сделка вписана в мирный план Трампа. И Украина, хотя и отвергает другие пункты этого плана, пока дает понять, что подготовка к подписанию ресурсного соглашения идет по графику. И это может быть, с точки зрения Киева, рычагом воздействия на Трампа, который может удержать его от крайних мер против украинской власти, которая не хочет заканчивать войну на базе американо-российского плана.

Если эта логика и верна, то лишь на короткий срок. Потому что при затягивании войны (в чем Белый дом сейчас обвиняет Зеленского) ресурсная сделка работать в любом случае не начнет - инвесторы не будут вкладываться в месторождения, которые могут разбомбить. Следовательно Трамп будет так или иначе подталкивать Украину к миру.

Кроме того, пока неясно, сможет ли Зеленский протолкнуть ресурсное соглашение через парламент, который должен будет его ратифицировать. Если с этим возникнут проблемы (причем не исключено, что даже по инициативе самой Банковой, которой не выгодно это соглашение), то у Трампа будет еще меньше аргументов поддерживать Украину.

В чем смысл маневров Зеленского

Вчера у многих украинских политиков после критики со стороны Трампа возник вопрос - зачем Зеленский вынес в публичное поле разногласия с американцами, отвергнув их условия через медиа? Было очевидно, что это вызовет негодование Белого дома.

Вернемся к уже затронутой выше теме Крыма. Накануне срыва лондонских переговоров был вброшен фейк о том, что США якобы требуют от Украины признания аннексии Крыма (Трамп это уже опроверг). Источник вброса определить несложно – это украинские власти.



Судя по публикациям в западных СМИ, именно из Киева и был слит в медиа "мирный план Трампа", так как почти все статьи сопровождались комментариями анонимных украинских чиновников.

Изначально прошла информация, что в рамках мирного плана действительно есть пункт о признании аннексии Крыма. Но не Украиной, а американцами. Однако статьи последних дней в западных медиа были выписаны так, что допускали двоякую трактовку – как и то, что российский статус Крыма хотят признать США, так и то, что Трамп этого требует от Зеленского. А некоторые и прямо утверждали, что Вашингтон хочет, чтобы Киев признал аннексию.

Сигнал резко усилил сам Зеленский, заявив, что Украина никогда не признает аннексию Крыма. Это прозвучало так, как будто кто-то требует, чтобы Киев ее признал. И именно с такой интерпретацией тема и разошлась как внутри Украины, так и в мире.

Что и вызвало ярость Трампа, который фактически прямо обвинил Зеленского, что он через фейковый вброс о Крыме срывает мирные переговоры.

Менее понятно - зачем Зеленский это делает?

Американцы уже фактически прямым текстом дают понять, что срыв переговоров приведет к прекращению помощи. И война продолжится, но уже в гораздо худших для Украины условиях. А значит, и условия переговоров о прекращении огня в будущем будут хуже, чем сейчас. О чем прямым текстом сказал Трамп: "Зеленский может либо сейчас заключить мир, либо через три года потеряет страну". При том что, даже если война продолжится, никто не может помешать Вашингтону вести и далее диалог с Москвой – отменить санкции или даже признать аннексию Крыма.

Не исключено, что Банковая своими маневрами пытается повлиять на США, чтобы они изменили условия мирного плана. Например, отказались от признания аннексии Крыма, либо убрали запрет на вступление в НАТО или дали гарантии безопасности Украине и европейским миротворцам. Однако реализация каждого из пунктов будет означать фактический провал переговоров с Россией, с которой наверняка часть условий была проговорена заранее. И потому американцы на это вряд ли пойдут.



Возможно, однако, Банковая пытается добиться от Вашингтона подвижек по другим темам, которые в публичное пространство пока не попали. Например, по гарантиям сохранения Зеленского у власти после завершения войны. Либо по гарантиям отсутствия уголовного преследования нынешних руководителей Украины за коррупцию и другие нарушения. Хотя, объективно, рычагов влияния у Киева на Вашингтон немного. А точнее, есть только один рычаг – отозвать согласие на прекращение огня. И, возможно, Зеленского к такому варианту подталкивают противники Трампа на Западе. Однако это будет иметь катастрофические последствия для самой украинской власти (прекращение американской помощи, которую Европа не сможет заменить, ухудшение ситуации на фронте, подрыв доверия к любым будущим заявлениям и обещаниям Зеленского).

Дальнейший ход событий определят два ключевых пункта. Первый - встреча Уиткоффа и Путина в Москве и реакция Кремля на мирный план Трампа. Если там будет отказ, то война продолжится, хотя при этом нет уверенности в том, что продолжится и американская помощь Украине и Трамп не скажет что-то вроде "обе стороны не проявили доброй воли к миру, а потому мы выходим из процесса". Правда, в таком случае, вряд ли можно будет говорить о снятии санкций с РФ или же о признании аннексии Крыма.

Если США и Кремль согласуют мирный план, то второй ключевой вопрос – пойдет ли Украина на прекращение огня, либо отзовет свое согласие на него в рамках давления на Вашингтон. Как писалось выше, последствия отказа будут для Киева крайне тяжелыми. Рискнет ли на это пойти Зеленский - увидим в ближайшее время.

Ракетный удар по Украине

Сегодня ночью Россия впервые за долгое время нанесла масштабный ракетный удар по Украине.

Под ударами оказались Киев, Харьков, Житомирская, Днепропетровская, Хмельницкая области.

Крупно пострадал Киев, где, судя по видео, было не только падение обломков, но и несколько прямых прилетов с крупными взрывами.

Более других пострадал жилой район в Святошино, где погибли 12 человек и около 70 получили ранения и травмы. Там прилет был рядом с многоэтажкой и другими жилыми домами. Также пострадали другие районы - в частности, Шевченковский, где повреждена станция метро "Лукьяновская" (здесь уже неоднократно были прилеты по предприятиям группы "Артем").

В Харьков было 14 ударов дронами и десять ракетами. Повреждены предприятия, многоэтажки, поликлиника, школа, гостиничный комплекс.

Были прилеты по объектам "Укрзализныци" в Харьковской и Житомирской областях, ранены машинисты поездов.

Минобороны РФ утверждает, что ночью било по "предприятиям авиационной, ракетно-космической промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов". Украина этого не подтверждала.

После обстрела украинские власти заявили, что у них не хватает средств ПВО. Зеленский, который после этой атаки сократил свой визит в ЮАР, дал указание обратиться за помощью к партнерам. А глава МВД Клименко объяснил ущерб тем, что Украине не хватает ПВО, чтобы сбивать такое количество ракет и дронов.

ВСУ заявляют, что сбили этой ночью 48 ракет из 70, а также большую часть из 148 беспилотников.

Трамп сегодня раскритиковал этот удар. "Я недоволен ударами России по Киеву. Это было совершенно не нужно и крайне не вовремя. Владимир, остановись! Каждую неделю гибнет по 5000 солдат. Давайте наконец заключим мирное соглашение!" - написал президент США.

При этом многие трактуют этот удар как попытку России показать, что она готова продолжать войну, если Украина будет откладывать заключение мира. В этом контексте бросается в глаза, что удар последовал сразу после провала лондонских переговоров, где Украина отвергла предложение США по окончанию войны.

Ждет ли Украину дефолт в мае

Сегодня западные СМИ начали писать о вероятности дефолта в Украине.

Как пишет Financial Times, Киев не смог договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга и может в мае объявить дефолт.

В следующем месяце Украина должна выплатить 600 млн долл. по ценным бумагам, привязанным к ВВП.

"Киеву предстоит решить, объявлять ли дефолт по выплате почти $600 млн, которая должна быть произведена в конце мая и связана с экономическими результатами 2023 года, если договориться о реструктуризации не удастся вовремя", - пишет FT.

Ранее МВФ заявлял, что, "если не урегулировать" ситуацию с этими варрантами, они "представляют серьёзный риск" для устойчивости текущей программы помощи в размере $15,5 млрд и прошлогодней реструктуризации украинского долга на сумму свыше $20 млрд.

После этой публикации Минфин Украины подтвердил, что не смог договориться с инвесторами по майской выплате в размере 600 миллионов долларов.

Киев считает, что варранты, привязанные к росту ВВП, "были созданы для экономической реальности, которой уже не существует", поскольку "умеренный рост ВВП Украины в 2023 году не свидетельствует об экономическом процветании — это лишь хрупкое восстановление после почти 30% падения, вызванного полномасштабной войной России против Украины".

"Эти инструменты не должны воспрепятствовать нашему восстановлению. Наша цель – найти справедливое и комплексное решение этого вопроса", - говорится в сообщении.

Минфин предложил владельцам около 30% ВВП варрантов обменять их на дополнительный выпуск еврооблигаций, выпущенных в рамках реструктуризации в 2024 году, или изменить условия выпуска ВВП-варрантов, отменив выплаты за 2025–2028 года, и продлить возможность их выкупа\отмены до мая 2029 года.

Владельцы варрантов в ответ предложили Украине заплатить 75% платежа и выпустить новые облигации, от чего Украина отказалась и намерена продолжать переговоры.