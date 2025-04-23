"Зеленский может получить мир сейчас или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну". Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал Владимира Зеленского после провала переговоров в Лондоне.

Об этом он написал в социальной сети TruthSocial.

Трамп подтвердил, что США не призывали Украину признавать Крым российским. И дал понять, что препятствием для завершения войны сейчас является "человек без карт для игры" (то есть Зеленский).

"Президент Украины Владимир Зеленский хвастается на первой полосе The Wall Street Journal, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить». Это заявление очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы, и даже не является предметом обсуждения. Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела? В этом районе также в течение многих лет до «передачи Обамы» находились крупные базы российских подводных лодок. Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться! Ситуация для Украины ужасна — он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну. Я не имею никакого отношения к России, но имею большое отношение к тому, что хочу спасать в среднем пять тысяч российских и украинских солдат в неделю, которые гибнут без всякой причины. Сегодняшнее заявление Зеленского не даст ничего, кроме продления «поля смерти», а этого никто не хочет! Мы очень близки к сделке, но человек, у которого «нет карт для игры», должен, наконец, СДЕЛАТЬ ЭТО. Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и России выбраться из этой полной и тотальной неразберихи, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом!"

В своем посте с критикой Зеленского Трамп расставил точки над "i" по вопросу признания российского статуса Крыма.

Он заявил, что предлагаемом США плане требований к Украине признать аннексию нет (вопреки тому, что писали некоторые издания). И на этом основании раскритиковал Зеленского, который вчера заявлял, что Украина Крым российским не признает.

Отметим, что именно это заявление, как писали ранее западные журналисты, стало причиной срыва переговоров и неявки на них представителей Штатов.

При этом Трамп не пишет, что именно по поводу Крыма говорится в его плане, который сегодня должны были утвердить в Лондоне. Но, судя по тому, что Трамп называл заявление Зеленского "вредным" для установления мира, признание статуса полуострова действительно фигурирует в американском плане.

Но, судя по всему, речь идет о признании Крыма российским американцами. Что не требует от Украины никаких действий. В том числе не требует и признания Киевом российского статуса Крыма.

Ранее Путин рассказал на закрытой встрече условия России по миру в Украине, в то время как у Трампа предложили поделить Украину на зоны влияния.