Как Германию после Второй мировой. У Трампа предложили поделить Украину на зоны влияния. Карта
Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог предложил план прекращения огня, при котором Украину можно было бы фактически разделить на зоны влияния, как это было с Берлином и Германией после Второй мировой войны.
Об этом сообщает The Times.
Главное в предложении Кита Келлога:
- Россия контролирует восток Украины, а на западе могут появиться британские и французские силы, как часть "гарантийной миссии";
- США не будут направлять наземные войска, но могут участвовать в координации;
- между армиями Украины и РФ предлагается создать буферную зону шириной 18 миль;
- новые выборы в Украине могут пройти после заключения перемирия;
- Европе не стоит рассчитывать на военную поддержку США, если она не будет готова действовать самостоятельно.
Известно, что РФ выступает против ввода любых войск стран НАТО в Украину после прекращения огня. А европейцы опасаются отправлять войска в Украину не получив гарантии военной поддержки от США в случае столкновений с россиянами. Оба момента сейчас являются главными препятствиями для реализации идеи ввода европейских армий в Украину, из-за чего никакой конкретики по этому поводу нет.
Мы сообщали, что выдвижение специальным посланником по вопросам Украины генерала Кита Келлога - наиболее четкий и яркий с момента выборов сигнал от Трампа, какой он видит свою политику в отношении войны.
Келлог известен тем, что предлагает завершение войны по линии фронта через принуждение Киева и Москвы к переговорам, а также снятие с повестки на ближайшее время вопроса вступления Украины в НАТО.
В то время как Зеленский считает, что у Трампа нет официального плана прекращения войны в Украине.