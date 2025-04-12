Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог предложил план прекращения огня, при котором Украину можно было бы фактически разделить на зоны влияния, как это было с Берлином и Германией после Второй мировой войны.

Об этом сообщает The Times.

Главное в предложении Кита Келлога:

Россия контролирует восток Украины, а на западе могут появиться британские и французские силы, как часть "гарантийной миссии";

США не будут направлять наземные войска, но могут участвовать в координации;

между армиями Украины и РФ предлагается создать буферную зону шириной 18 миль;

новые выборы в Украине могут пройти после заключения перемирия;

Европе не стоит рассчитывать на военную поддержку США, если она не будет готова действовать самостоятельно.

Известно, что РФ выступает против ввода любых войск стран НАТО в Украину после прекращения огня. А европейцы опасаются отправлять войска в Украину не получив гарантии военной поддержки от США в случае столкновений с россиянами. Оба момента сейчас являются главными препятствиями для реализации идеи ввода европейских армий в Украину, из-за чего никакой конкретики по этому поводу нет.

Мы сообщали, что выдвижение специальным посланником по вопросам Украины генерала Кита Келлога - наиболее четкий и яркий с момента выборов сигнал от Трампа, какой он видит свою политику в отношении войны.

Келлог известен тем, что предлагает завершение войны по линии фронта через принуждение Киева и Москвы к переговорам, а также снятие с повестки на ближайшее время вопроса вступления Украины в НАТО.

В то время как Зеленский считает, что у Трампа нет официального плана прекращения войны в Украине.