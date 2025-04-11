Посол США в Украине Бриджит Бринк хочет покинуть Украину из-за несогласия с политикой Белого дома, пишет The Financial Times.

Издание сообщает со ссылкой на "людей, знакомых с ее решением", что Бриджит Бринк уходит в отставку "из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа".

По словам источников, ее уход также произошел на фоне ухудшения ее рабочих отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя это не было причиной ее отказа от должности.

Люди, знакомые с решением Бринк уйти в отставку, говорят, что она подверглась растущему давлению со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа, которые поставили под сомнение ее готовность поддержать их стратегию в отношении Украины.

Представитель Госдепартамента дала официальный комментарий: "Посол Бринк уходит в отставку. Она была послом там три года — это долгий срок в зоне боевых действий".

Ранее о том, что Бринк уходит со своего поста, так как не вписывается в новый курс Трампа по Украине писала и "Страна".

Бриджит Бринк стала послом летом 2022 года, в то время как Байден определился с её кандидатурой ещё в январе того же года. До этого три года в Украине в качестве временной поверенной в делах США была Кристина Квин.