Отставку посла США в Украине Бриджит Бринк сейчас многие связывают с недавним скандалом, когда она не упомянула, что ракета, которая ударила по Кривому Рогу была российской, за что подверглась в Украине жесткой критике. В том числе и со стороны Владимира Зеленского.

Однако, если этот скандал и сыграл свою роль, то далеко не единственную и, скорее всего, не главную.

Западные СМИ пишут, что в отставку Бринк просилась еще вскоре после инаугурации Трампа.

Поэтому то, что она покидает свой пост, выглядит совершенно логично.

Бринк – человек, полностью связанный с Демпартией США. Она является креатурой Виктории Нуланд. На своем посту отметилась патронированием различного рода грантовых активистов, чем сильно раздражала Зеленского, который в прошлом году ставил вопрос о ее увольнении перед Блинкеным.

Поэтому в новую эпоху американской политики, когда поток грантов через USAID перекрыт, а связи с Демпартией являются "черной меткой", Бринк является явно чуждым элементом.

Тем более - в Украине, политику по которой Трамп кардинально меняет. А для этого, помимо прочего, необходим и новый посол, который бы четко проводил новую линию.

В выстроенной за последние 10 с лишним лет системе влияния США на политику Украины посольство США играет огромную роль, так как на него завязано огромное количество контактов и согласований.

Поэтому кандидатура будущего посла будет очень важна.

Отправят ли в Киев резкого трамписта, который будет постоянно повторять тезисы на тему "вы нам должны $150 млрд", "вы не благодарны", "когда будет сделка по недрам" и т.д.? Или же это окажется более спокойная кандидатура карьерного дипломата?

Выбор посла скажет о многом.

Но, не исключено, что зависеть он будет, не в последнюю очередь, от итогов переговоров США и РФ по Украине. Смогут ли они прийти к общему знаменателю и согласится ли Путин на прекращение огня. Или не согласится. Это будет две разные ситуации и две разные дальнейшие стратегии США по Украине.