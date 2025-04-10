США могут изменить свою политику по отношению к России.

Такое мнение высказал глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью трем зарубежным редакциям TVP: Biełsat, Vot Tak и Slawa TV.

"Мои беседы с высокопоставленными официальными лицами США показывают, что терпение Соединенных Штатов не бесконечно", - сказал чиновник.

По словам министра, российские власти на переговорах с представителями американской администрации пытаются выиграть время.

"Но рано или поздно - возможно, в течение нескольких недель, - Соединенные Штаты изменят свою политику, так как Россия не стремится к миру в Украине", - считает глава польского МИД.

Между тем сегодня в Турции прошли переговоры представителей США и РФ в Стамбуле, посвященные нормализации работы посольств стран. В Госдепе сообщили, что "делегации США и России обменялись нотами с целью достижения окончательного взаимопонимания по обеспечению стабильности дипломатического обслуживания двусторонних представительств России и США".

Также США и РФ провели еще один обмен заключенными в Абу-Даби в знак продолжающегося укрепления доверия.