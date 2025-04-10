США и РФ провели еще один обмен заключенными в Абу-Даби в знак продолжающегося укрепления доверия. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

РФ выпустила гражданку РФ и США Ксению Карелину, осужденную на 12 лет по статье о госизмене за донат Украине менее 100 долларов.

США освободили Артура Петрова, гражданина Германии и России, арестованного в 2023 году на Кипре по запросу США за предполагаемый экспорт чувствительной микроэлектроники.

Обмен произошел "в знак продолжающегося укрепления доверия на фоне стремления сторон к соглашению о прекращении войны на Украине", пишет WSJ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американка Ксения Карелина была незаконно задержана Россией более года назад, и президент США Дональд Трамп добился ее освобождения.

Кадры обмена заключенными между РФ и США.

Напомним, в феврале освободили американца Марка Фогеля, которого в России приговорили к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков.

В ответ был освобожден гражданин России, отбывающий тюремный срок в Соединённых Штатах.