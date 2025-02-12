Гражданин России, отбывающий тюремный срок в Соединённых Штатах, будет освобождён "в ближайшие дни" в ответ на вчерашнее освобождение Марка Фогеля – американского школьного учителя, арестованного в РФ.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам Москва не будет раскрывать личность заключённого до его освобождения.

В это время крупные западные медиа пишут, что выданным России может оказаться Александр Винник, который был арестован в Греции в 2017 году и обвинён в управлении криптовалютным чёрным рынком, через который отмывались миллиарды долларов.

Ранее Беларусь освободила гражданку США, арестованную во времена президентсва Джо Байдена.

По словам нового госсекретаря США Марко Рубио это произошло "благодаря президенту Соединённых Штатов". Осуществлялся ли при этом личный контакт Дональда Трампа и главы РБ Александра Лукашенко, не уточняется.

Как мы также сообщали, президент Владимир Зеленский показал видео с первыми пленными из Северной Кореи и предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну провести обмен.

"Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, находящихся в плену у России", – написал Зеленский.