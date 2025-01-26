Минск в одностороннем порядке освободил гражданку США Анастасию Нуфер.

Об этом заявил новый госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсети Х.

По его словам, это произошло "благодаря президенту Соединённых Штатов". Осуществлялся ли при этом личный контакт Дональда Трампа и Александра Лукашенко, не уточняется.

Рубио написал также, что Нуфер была арестована в Беларуси во времена президентства Джо Байдена.

Обстоятельства этого дела неизвестны, в списки задержанных за протесты в Беларуси Анастасия Нуфер не входила, пишут белорусские оппозиционные СМИ.

Ранее президент Беларуси решил помиловать немца Рико Криегера, приговорённого к смертной казни.

Криегера обвинили по шести статьям: за терроризм, агентурную деятельность, наёмничество, создание экстремистского формирования либо участие в нём, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения.

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