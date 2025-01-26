Александр Лукашенко заявил, что российский "Орешник" может появиться в Беларуси "со дня на день". Об этом он сказал во время пресс-конференции, посвящённой президентским выборам в Беларуси.

"Туда, поближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Нужно определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко", - сказал он.

Другие заявления Лукашенко:

1. "У нас нет информации о желании открыть украино-белорусскую границу с украинской стороны".

2. "Западная Украина останется Украиной, она никогда не будет Польшей, как и Западная Белоруссия. Если поляки войдут в Украину, будете иметь дело с Россией и Белоруссией".

3. Сказал, что РФ и Беларусь не собираются нападать на Польшу.

"Зачем вы нам или России? У нас нет никаких причин воевать с Польшей. Покупайте трактора, а не танки", - сказал Лукашенко на вопрос польского журналиста.

4. При этом утверждает, что сама Польша хочет напасть на Беларусь.

"Вы готовитесь против нас организовать интервенцию. Польша проводит против Беларуси самую агрессивную и плохую политику", - сказал он, обращаясь к польскому журналисту. Лукашенко заявил, что польские власти ведут на своей территории подготовку белорусских оппозиционеров.

"Вы сегодня претендуете на Западную Беларусь до Минска, о Западной Украине уже начали говорить. Вы же понимаете, что вы у нас даже метра территории не получите. Это наша территория", - заявил Лукашенко.

5. "Мы с Путиным не обсуждали вопрос объединения России и Беларуси в одно государство".

Ранее Лукашенко заявил, что в этом году появится "свет в конце тоннеля" для окончания войны в Украине.

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