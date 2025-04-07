Соединенные Штаты начнут прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе в субботу, 12 апреля.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам главы Белого дома, встреча пройдет "почти на высшем уровне".

Как заявил Трамп, Иран не должен обладать ядерным оружием. По словам американского президента, Штаты предпочли бы урегулировать вопрос о ядерных разработках Ирана путем переговоров, что отвечает и интересам Тегерана.

Также глава Белого дома высказал мнение, что американские миротворцы пошли бы на пользу сектору Газа.

Напомним, агентство Reuters писало, что Иран привел свою армию в состояние повышенной боевой готовности на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удар. В то же время власти Ирана предложили американцам начать неформальные переговоры через Оман, где согласны обсуждать свою ядерную программу. Отмечалось, что в них могут участвовать оманские посредники, курсирующие между иранской и американской делегациями.

Ранее Иран закрыл свое воздушное пространство, готовясь к нападению со стороны США.

До этого британская газета Daily Mail написала, что Дональд Трамп собрался бомбить Иран в ближайшие недели.