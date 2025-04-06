Иран привел свою армию в состояние повышенной боевой готовности на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удар.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на иранских чиновников, комментируя слухи о возможной подготовке удара США по Ирану.

По версии издания, Тегеран уведомил Кувейт, ОАЭ, Катар, Турцию и Бахрейн о том, что любая их поддержка нападения США на Иран, включая предоставление баз и воздушного пространства для ударов, будет считаться актом войны.

В настоящее время власти Ирана предлагают американцам начать неформальные переговоры через Оман, где согласны обсуждать свою ядерную программу. Отмечается, что в них могут участвовать оманские посредники, курсирующие между иранской и американской делегациями.

Со слов иранского чиновника, есть окно около двух месяцев для согласования сделки.

Также в Тегеране не исключают, что Израиль может атаковать Иран, чтобы сорвать сделку, если переговоры затянутся на более длительный срок.

Напомним, 2 апреля Иран закрыл свое воздушное пространство, готовясь к нападению со стороны США.

До этого британская газета Daily Mail написала, что Дональд Трамп собрался бомбить Иран в ближайшие недели.