Президент США Дональд Трамп через несколько недель может отдать приказ начать бомбить Иран вместе с его ядерными объектами.

Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источники в израильском правительстве.

По их данным, неделю назад США разместили еще три бомбардировщика-невидимки B2 "Spirit" в сопровождении дальних дозаправочных средств на своей базе на острове Диего-Гарсия, доведя общую их численность до семи. Издание пишет, что редко можно увидеть такую ​​большую концентрацию этих сложных и дорогих ударных средств.

В Израиле это расценивают как подготовку к атаке на Иран.

"С точки зрения Израиля с Трампом в Белом доме это оптимальный момент для решения проблемы Ирана. Лучшего шанса не будет", - заявил один из израильских чиновников.

Напомним, 1 апреля Трамп заявил, что США могут начать авиаудары по территории Ирана в случае отказа Тегерана от ядерной сделки.

"Если они не заключат сделку, начнутся бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели", - пообещал американский президент.

Иран ответил, что может создать ядерное оружие в случае американской атаки на страну.