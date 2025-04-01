Иран предупреждает США, что может создать ядерное оружие в случае американской атаки на страну.

"Если США совершат ошибку в ядерном вопросе Ирана, то не оставят ему иного выбора, кроме создания ядерного оружия, даже несмотря на то, что сам Тегеран неоднократно заявлял, что не планирует это", – заявил в прямом эфире гостелевидения Ирана советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, член Ассамблеи по определению государственной целесообразности принимаемых решений Али Лариджани.

Также командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде выступил с угрозой в адрес США, заявив, что около 50 тысяч американских военнослужащих находятся в зоне досягаемости ракет Ирана.

"У США десятки баз и 50 000 солдат в нашем регионе. Они находятся в стеклянной комнате. А кто живёт в стеклянном доме, тому не стоит бросать камни", – заявил он.

Это заявление прозвучало в ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа, который пригрозил Ирану авиаударами в случае отказа от ядерной сделки.

Известно, что Иран давно стоит на пороге ядерного клуба, для вступления в который ему оставалось несколько месяцев. В связи с этим Великобритания и Франция в конце прошлого года объявили о разработке стратегии подготовки к такому развитию событий.

Ранее новый президент Ирана Масуд Пезешкиан, который возглавляет прозападную фракцию в руководстве Ирана, заявил о неготовности жертвовать отношениями с Россией и Китаем.