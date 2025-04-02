Иран закрыл небо над страной и готовится к нападению США. Во Франции считают, что война почти неизбежна
Иран закрывает воздушное пространство, готовясь к нападению со стороны США.
Об этом сообщает агентство Mehr, ссылаясь на правительство страны.
Издание пишет, что власти Ирана готовы к любому развитию событий и переводят всю армию на самый высокий уровень боевой готовности.
В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что война с Ираном почти неизбежна, если в ближайшее время не будет заключена ядерная сделка.
Напомним, британская газета Daily Mail сегодня написала, что Трамп собрался бомбить Иран в ближайшие недели.
Накануне Трамп заявил, что США могут начать авиаудары по территории Ирана в случае отказа Тегерана от ядерной сделки.
"Если они не заключат сделку, начнутся бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели", - пообещал американский президент.
В свою очередь Иран ответил, что может создать ядерное оружие в случае американской атаки на страну.
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