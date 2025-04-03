Госдепартамент США 1 апреля обновил предупреждение для американцев об опасности путешествий в некоторые страны.

В список потенциально опасных стран добавился Иран.

Правительство США настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Иран из-за рисков неправомерного задержания, гражданских беспорядков, терроризма и похищения людей.

Также в списке давно фигурирует Украина из-за продолжающегося вторжения России, атак ракет и БПЛА, активных боев и военного положения по всей стране.

Сегодня сообщалось, что Иран закрыл небо над страной и готовится к нападению США.

Война в Украине идет 1135-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 3 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвинулись у границ Донецкой и Днепропетровской областей - в районе села Серебряное, свидетельствует карта Deep State. Военные аналитики пишут, что на Лиманском направлении РФ скопила большую группировку, в 10 раз превышающую по численности украинскую. Военные пишут, что Россия готовит наступление в апреле.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.