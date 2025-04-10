В Вашингтоне рассказали, как прошли сегодняшние переговоры представителей США и РФ в Стамбуле, посвященные нормализации работы посольств.

Пресс-релиз о переговорах опубликовал Госдеп.

Украина в нем не упоминается.

"Продолжая конструктивный подход, заложенный на встрече 27 февраля, делегации США и России обменялись нотами с целью достижения окончательного взаимопонимания по обеспечению стабильности дипломатического обслуживания двусторонних представительств России и США. США вновь выразили обеспокоенность по поводу политики Российской Федерации, запрещающей прием на работу местного персонала, что является ключевым препятствием для поддержания стабильного уровня укомплектования штатов в посольстве США в Москве", - говорится в тексте.

Заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер и посол РФ в США Александр Дарчиев обсудили проведение следующей встречи по этим вопросам в "ближайшем будущем".

В РФ тоже прокомментировали переговоры в Стамбуле. Как и американцы, глава делегации России Дарчиев об Украине не упомянул. Он заявил, что РФ и США условились о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов и их визовому оформлению.

Кроме того, по словам Дарчиева, Россия в Стамбуле акцентировала приоритетность скорейшего возвращения конфискованной в США дипломатической собственности.

Также представитель РФ заявил, что возобновление прямого авиасообщения между РФ и США "способствовало бы расширению деловых связей стран и контактов между людьми".

Напомним, в конце марта Москва официально заявила о назначении своего нового посла в США.

А сегодня США и РФ провели еще один обмен заключенными в Абу-Даби в знак продолжающегося укрепления доверия.