Александр Дарчиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в США и по совместительству постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

По данным СМИ, сегодня же он вылетит в Вашингтон.

"Посол отправится в Вашингтон, как ожидается, 26 марта", - сказал источник журналистам. Каких-либо других подробностей о планах посла после прибытия в США он привел.

На посту посла РФ в США Дарчиев заменил Анатолия Антонова, чей дипломатический срок завершился в октябре 2024 года. В период с октября 2024 года по февраль 2025 российского посла в Соединенных Штатах не было совсем.

Дарчиев был назначен послом указом Владимира Путина от 6 марта.

2025 г. № 121 назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и Постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству.

Дарчиеву 64 года, он работает в МИД РФ более 30 лет. В 2005-2010 гг. он был советником-посланником посольства России в США, в 2010-2014 гг. – директором Департамента Северной Америки, в 2014-2020 гг. – послом РФ в Канаде.

В конце февраля Дарчиев возглавлял российскую делегацию на переговорах РФ и США в Стамбуле.

На них стороны обсудили деятельность своих дипломатических миссий.