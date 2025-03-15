Президент США Дональд Трамп заявил, что назначил Кита Келлога специальным посланником по Украине, который будет заниматься контактами с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth.

"Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным посланником в Украине. Генерал Келлог, весьма уважаемый военный эксперт, будет иметь дело непосредственно с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них сложились очень хорошие рабочие отношения. Поздравляем генерала Келлога!" - говорится в сообщении президента США.

Ранее американские СМИ заявляли, что Келлога отстранили от переговорного процесса по Украине - якобы из-за антипатии к нему россиян.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подобную антипатию опровергал.

"Но, судя из заявления Трампа, теперь Келлог будет отвечать непосредственно за связи с Украиной", - комментирует назначение телеграм-канал "Политика Страны".

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.