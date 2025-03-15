Трамп назначил Келлога спецпосланником по Украине для контактов с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что назначил Кита Келлога специальным посланником по Украине, который будет заниматься контактами с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth.
"Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным посланником в Украине. Генерал Келлог, весьма уважаемый военный эксперт, будет иметь дело непосредственно с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них сложились очень хорошие рабочие отношения. Поздравляем генерала Келлога!" - говорится в сообщении президента США.
Ранее американские СМИ заявляли, что Келлога отстранили от переговорного процесса по Украине - якобы из-за антипатии к нему россиян.
Спикер Кремля Дмитрий Песков подобную антипатию опровергал.
"Но, судя из заявления Трампа, теперь Келлог будет отвечать непосредственно за связи с Украиной", - комментирует назначение телеграм-канал "Политика Страны".
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