Посол США в Украине Бриджет Бринк поблагодарила бывшего вице-премьера Александра Кубракова за совместную работу.

Об этом дипломат написала в своих соцсетях.

"Спасибо, Александр Кубраков, за отличное партнерство за последние 2 года, которое дало возможность Украине бороться за свободу, сохраняя украинский экспорт, защищая энергетическую сеть и поддерживая экономику. Буду рада держаться рядом, чтобы помочь Украине выиграть войну и выиграть будущее", – заявила Бринк.

Напомним, сегодня Верховная Рада уволила Кубракова, причем причиной увольнения в кулуарах называли как раз его попытки налаживать коммуникацию с американским посольством и западными структурами через голову Банковой.

Также сегодня Рада утвердила отставку Николая Сольского с должности министра аграрной политики. Сольский подал заявление об отставке после вручения подозрения от НАБУ. По данным следствия, в 2017-2021 годах Сольский еще до должности в Кабмине незаконно завладел государственной землей в Сумской области на 291 миллион гривен и пытался завладеть землей еще на 190 миллионов гривен.