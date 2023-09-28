Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с послом США Бриджит Бринк и передал ей "концепт усиления устойчивости демократии в Украине".

Об этом глава Кабмина сообщает на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, переданный дипломату документ был разработан по инициативе Владимира Зеленского и согласован с руководителями украинских антикоррупционных структур.

Как написал в посте Шмыгаль, для реализации концепции ещё нужно "вместе со всеми нашими партнёрами" создать "единый план реформ для усиления устойчивости демократии", который будет касаться различных сфер.

Министр также сообщил, что в ответ Бриджит Бринк официально передала украинским властям "для обсуждения" предложения США по поводу реформ в Украине.

Судя по всему, речь идёт о появившемся в СМИ письме американцев украинским властям. В нем, в частности, США требуют в ближайшие три месяца ввести дополнительных членов в набсоветы "Укрэнерго" и "Нафтогаза", создать набсовет для нового "Укроборонпрома" и усилить независимость НАБУ и САП. А случае с САП — ещё и его независимость от генпрокурора.

Мы подробно разбирали, какие требования выставили США для украинской власти в письме и зачем.