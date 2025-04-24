Сегодня ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и области. По предварительным данным, погибли 8 человек, более 70 пострадавших, 42 госпитализировали в больницу, среди них 6 детей.

Об этом сообщает ГСЧС и Нацполиция.

Произошли разрушения в жилых домах: продолжаются поиски людей под завалами. В 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела.

В Киеве спасатели работали на 13 локациях. В Святошинском районе еще идет разбор завалов разрушенного жилого дома. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия.

Среди погибших - два ребенка из одной семьи, сообщил глава МВД Игорь Клименко. В Киеве под завалами могут быть еще 10 человек.

В Киевской области в Бучанском районе повреждены 3 пятиэтажных жилых дома, 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта. Пострадали две женщины, обе получили острую реакцию на стресс, сообщил глава ОВА Николай Калашник.

В Вышгородском районе повреждено складское помещение и 3 автомобиля. Устранены пожары в лесу и открытом участке местности.

Также ликвидирован пожар в Броварском районе.

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