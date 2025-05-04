Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за неделю Россия выпустила по Украине более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет разных типов.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине. Это цинизм высочайшего уровня", - заявил президент.

Он напомнил, что сегодня ночью россияне атаковали Киев беспилотниками. Пострадали дети и взрослые. В Черкассах горело обычное общежитие. Также РФ ударила по Харьковской, Николаевской, Киевской областях. В общей сложности за ночь – 165 БПЛА, большинство – иранские "Шахеды". Все утро продолжаются удары КАБами по Донетчине и Сумщине.

"Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но не менее месяца, чтобы положить конец войне. Если тишина, то каждый день, если прекращение огня, то не в их праздники, а на каждый день. Благодарю всех наших партнеров, кто продолжает помогать Украине и давить на Россию", - пишет Зеленский.

Напомним, вчера президент отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на прекращении огня на 30 дней.

Война в Украине идет 1166-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 4 мая 2025 года в обновляемом онлайне.