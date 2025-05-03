Президент Украины Владимир Зеленский видит сигналы, что после прекращения огня Украину могут оставить с Россией "один на один".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Он не уточнил, кто это сделает, однако, судя по контексту, речь может идти о США.

"Есть такие сигналы о том, что, вероятно, после договоренности о прекращении огня некоторые страны захотят, чтобы нас и русских оставили один на один. Вот такие сигналы. Но все-таки Европа, я уверен, будет рядом, потому что там много вопросов, которые связаны между собой. Для нас это важно", – сказал Зеленский.

Комментируя возможность выхода США из переговоров, президент заявил: "Есть такие мнения у Штатов, потому что действительно все очень тяжело".

Накануне в вечернем обращении Зеленский дал команду "максимально ускорять создание украинской баллистики".

Также на днях он отметил, что соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах Украины уже подписано и будет направлено на ратификацию в Верховную Раду.

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