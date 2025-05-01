Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича.

Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Также санкции введены в отношении известного украинского политолога Константина Бондаренко, который недавно выпустил резко критическую книгу про Зеленского "Джокер", уехавших в РФ журналистов Дмитрия Васильца и Александра Семченко, а также блогера Мирослава Олешко, который уехал в Европу и критиковал власть, в частности, процесс мобилизации.

Напомним, в отношении Арестовича уже возбуждены два уголовных дела: о создании и распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и национальную нетерпимость (статья 300 УК) и заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления (часть 1 статьи 383 УК).

Он находится за границей.

Недавно Арестович в эфире у телеведущего Александра Шелеста, против которого СНБО ввел рестрикции, заявил, что санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины превратились в инструмент расправы над политическими оппонентами и используются для вымогательства. По словам экс-советника Офиса президента, за то, чтобы не попасть в санкционные списки, требуют деньги.

Также Арестович назвал практику применения санкций в Украине "хуторским путинизмом".

Как мы писали, наряду с Шелестом под введенные в действие Владимиром Зеленским санкции также попали бывший руководитель телеканала "112 Украина" Артём Марчевский и политологи Вадим Карасев и Денис Жарких.

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