Санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) превратились в инструмент расправы над политическими оппонентами и используются для вымогательства. За то, чтобы не попасть в санкционные списки, требуют деньги.

Об этом заявил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире у телеведущего Александра Шелеста, против которого СНБО ввел санкции на прошлой неделе.

Арестович назвал практику применения санкций в Украине "хуторским путинизмом".

"В начале войны тогдашний секретарь СНБО Данилов подавал списки на тысячи фамилий, что вызывало вопросы даже у наших партнеров. За то, чтобы не попасть в список или выйти из него, какие-то гонцы просили круглую сумму. Схема с санкциями превратилась в банальный рэкет. Государственный орган был превращен в подобие сайта "Миротворец", куда добавляют тех, кто не нравится сторонникам "землянки УПА", или тех, из кого можно вытянуть ресурсы. Это не системная государственная политика, а элементы хуторского путинизма в худшем смысле", - заявил Арестович.

Напомним, на прошлой неделе наряду с Шелестом под введенные в действие Владимиром Зеленским санкции также попали бывший руководитель телеканала "112 Украина" Артём Марчевский и политологи Вадим Карасев и Денис Жарких.

Также власть ввела ограничение против некоторых украинских бизнесменов, включая совладельца бизнес-центра "Гулливер" в Киеве и торговой сети "Эльдорадо" Сергея Полищука.