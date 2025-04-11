Зеленский ввел санкции против экс-руководителя канала "112", политолога Карасева и блогера Шелеста
Владимир Зеленский ввел персональные санкции, утвержденные 11 апреля Советов национальной безопасности и обороны, против известных журналистов и политологов.
Соответствующие указы под номерами №229/2025 №230/2025 опубликованы на сайте Офиса президента.
Под ограничения попали:
- бывший руководитель телеканала "112 Украина" Артём Марчевский;
- известный украинский политолог Вадим Карасев;
- политолог Андрей Мишин;
- политолог Денис Жарких;
- телеведущий и блогер Александр Шелест;
- донецкие журналисты Рамиль Замдыханов и Игорь Гомольский;
- известные российские журналисты, военкора телеканала "Россия-1" Александр Сладков и главред сайта "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Кроме того, санкции наложены на уехавшего в РФ украинского музыкального продюсера Юрия Бардаша.
Как мы писали, в мае прошлого года СБУ сообщила Бардашу о подозрении по четырем статьям за посты в Телеграме.
А вчера Зеленский в вечернем обращении сообщил о подготовке санкций против теневого танкерного флота РФ. Также он пообещал рестрикции против известных "пропагандистов войны". Видимо, в виду имелись указанные в списке СНБО люди.