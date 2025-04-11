Зеленский подписал указы о санкциях. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский ввел персональные санкции, утвержденные 11 апреля Советов национальной безопасности и обороны, против известных журналистов и политологов.

Соответствующие указы под номерами №229/2025 №230/2025 опубликованы на сайте Офиса президента.

Под ограничения попали:

  • бывший руководитель телеканала "112 Украина" Артём Марчевский;
  • известный украинский политолог Вадим Карасев;
  • политолог Андрей Мишин;
  • политолог Денис Жарких;
  • телеведущий и блогер Александр Шелест;
  • донецкие журналисты Рамиль Замдыханов и Игорь Гомольский;
  • известные российские журналисты, военкора телеканала "Россия-1" Александр Сладков и главред сайта "Украина.ру" Искандер Хисамов.

Кроме того, санкции наложены на уехавшего в РФ украинского музыкального продюсера Юрия Бардаша.

Как мы писали, в мае прошлого года СБУ сообщила Бардашу о подозрении по четырем статьям за посты в Телеграме.

А вчера Зеленский в вечернем обращении сообщил о подготовке санкций против теневого танкерного флота РФ. Также он пообещал рестрикции против известных "пропагандистов войны". Видимо, в виду имелись указанные в списке СНБО люди.

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