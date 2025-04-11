Владимир Зеленский ввел персональные санкции, утвержденные 11 апреля Советов национальной безопасности и обороны, против известных журналистов и политологов.

Соответствующие указы под номерами №229/2025 №230/2025 опубликованы на сайте Офиса президента.

Под ограничения попали:

бывший руководитель телеканала "112 Украина" Артём Марчевский;

известный украинский политолог Вадим Карасев;

политолог Андрей Мишин;

политолог Денис Жарких;

телеведущий и блогер Александр Шелест;

донецкие журналисты Рамиль Замдыханов и Игорь Гомольский;

известные российские журналисты, военкора телеканала "Россия-1" Александр Сладков и главред сайта "Украина.ру" Искандер Хисамов.

Кроме того, санкции наложены на уехавшего в РФ украинского музыкального продюсера Юрия Бардаша.

Как мы писали, в мае прошлого года СБУ сообщила Бардашу о подозрении по четырем статьям за посты в Телеграме.

А вчера Зеленский в вечернем обращении сообщил о подготовке санкций против теневого танкерного флота РФ. Также он пообещал рестрикции против известных "пропагандистов войны". Видимо, в виду имелись указанные в списке СНБО люди.