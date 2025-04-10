Украинская власть готовит санкции против теневого танкерного флота РФ и известных украинцам "пропагандистов войны".

Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Я поручил также подготовить наши, украинские, санкционные пакеты – есть соответствующее обоснование от спецслужб, это сильные пакеты – и в отношении теневого танкерного флота, который Москва использует, чтобы финансировать войну, и в отношении пропагандистов войны – тех, кто фактически пытается ослаблять нашу защиту и помогать России, а также в отношении некоторых функционеров. Сейчас идет подготовка соответствующих указов, все будет поэтапно. Мы также работаем, чтобы синхронизировать наши санкционные пакеты с решениями партнеров прежде всего в Евросоюзе и других сильных юрисдикциях мира", - сказал Зеленский.

В администрации США, как писали СМИ, тоже рассматривают возможность применения жестких санкций, включая ограничения против российского теневого флота.

На днях сообщалось, что Россия наращивает объемы перевозки нефти теневым флотом, которые в марте выросли вопреки санкциям США и других стран.