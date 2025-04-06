Россия наращивает объемы перевозки нефти "теневым флотом", которые в марте выросли вопреки санкциям США и других стран.

Об этом заявил глава Института стратегических черноморских исследований в Украине Андрей Клименко.

По его словам, западные аналитики, спеша отчитаться об успешности санкций, даже занижают сам размер этого флота.

"Западные аналитики зафиксировали, что "в феврале 2025 года российскую сырую нефть и нефтепродукты экспортировали 356 судов". А мы зафиксировали и отследили маршруты… 478 танкеров", - написал Клименко.

При этом он соглашается с оценкой западных аналитиков, в котором только за февраль российские перевозки "теневым флотом" снизились на 9%. Но оспаривает, что это произошло из-за санкций.

"Западные коллеги сделали победоносный вывод — это влияние санкций (США, ЕС, Великобритании и Канады). Мы же с самого начала крайне скептически относились к этому "влиянию", потому что модель санкций совершенно не мешает русским возить нефть из Балтийского моря или арктических портов в Индию, Китай или Турцию", - заявил Клименко.

Он считает, что февральское снижение объемов перевалки связано с украинскими ударами БПЛА на порт Усть-Луга и объекты Балтийской трубопроводной системы. А в марте - то есть, когда окончательно вступил в силу указ Байдена по санкциям против "теневого флота" - российский грузопоток даже вырос.

"В марте 2025 года снижение сменилось ростом, по всем морям на 5,2% в целом... Это означает, что санкции против танкеров не сработали. Объёмы экспорта говорят сами за себя, То есть, огромный объём санкционированных танкеров (около 400) не привёл к дефициту судов на рынке перевозок из РФ", - уточняет Клименко.

На днях мы писали о том, что цены на нефть впервые опустились до довоенных показателей. Марка Brent подешевела до уровня ниже 68 долларов за баррель впервые со 2 декабря 2021 года.

Напомним, в администрации США, из-за долгого ответа Кремля, рассматривают возможность применения жестких санкций, включая российский "теневой флот".