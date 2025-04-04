Цены на нефть впервые опустились до довоенных показателей. Марка Brent подешевела до уровня ниже 68 долларов за баррель впервые со 2 декабря 2021 года.

Bloomberg пишет, что это связано с действиями ОПЕК. Вчера группа устроила "настоящий шок" - увеличила поставки в три раза по сравнению с запланированным объемом в мае, что делегаты описали как "преднамеренную попытку снизить цены, чтобы наказать мошенников из группы".

"После многих месяцев избыточного производства в Казахстане и Ираке министр энергетики Саудовской Аравии достиг предела своего терпения, заявили делегаты. Более крупный, чем ожидалось, рост добычи в мае будет просто "аперитивом", если эти страны не улучшат свои показатели, сказал принц во время телефонного разговора", - передает издание.

Также на падение нефтяных цен повлияли пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом, пишет агентство.

Напомним, ранее Соединённые Штаты не продлили лицензию, позволявшую зарубежным компаниям проводить расчёты за российскую нефть через подсанкционные финансовые учреждения