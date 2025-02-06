Дания заявила, что будет усиленно проверять суда, перевозящие российскую нефть через датские проливы. Об этом сообщает Bloomberg.

Датское морское управление начнет проверять суда, которые "не могут считаться мирными", в целях защиты окружающей среды и безопасности мореплавания от старых судов из теневого флота Москвы.

Ранее Дания проводила такие проверки только в том случае, если судно заходило в порт, что танкеры теневого флота делали редко.

Это знаменует собой существенное изменение политики Дании, которая долгое время заявляла, что не будет препятствовать прохождению российских судов через свои воды в соответствии с договором, заключенным еще в 1857 году.

Напомним, ранее идея контролировать и ограничивать проход российских судов по Балтийскому морю уже обсуждалась рядом стран НАТО. Также высказывались предположения, что Москва может послать военные корабли в сопровождение к танкерам.

В РФ в ответ на эти угрозы заявляли, что введение морской блокады для российского флота будет актом объявления войны.

Накануне президент Владимир Зеленский одобрил украинские санкции против теневого флота РФ.