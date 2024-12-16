Совет Европейского Союза принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против России в связи с войной в Украине. Новые санкции направлены на пресечение обхода предыдущих рестрикций ЕС, теневой флот Москвы и ослабление военно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сообщает пресс-служба органа.

В санкционные списки включили 54 физлиц и 30 организаций, "ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Что касается физлиц, то ЕС ввел санкции против военных, ответственных за удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, руководителей ведущих компаний в энергетическом секторе, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций, а также двух высокопоставленных чиновников КНДР.

В частности, под санкции попали бывшая ведущая шоу "Самый умный", а ныне заместитель гендиректора "Газпром-медиа" Тина Канделаки, родившийся во Львове бывший помощник депутата Бундестага Владимир Сергиенко, российский политолог Тимофей Бордачев, певица Лариса Долина, офицеры ГРУ, ФСБ и сотрудница администрации Владимира Путина.

Из организаций ЕС в первую очередь нацелился на российские оборонные и судоходные компании, отвечающие за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю. Также в санкционном списке оказались химический завод, гражданская авиакомпания РФ, которая обеспечивает логистическую поддержку для российских военных.

Впервые введены полноценные санкции (запрет на поездки, заморозка активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) в отношении китайских предприятий, поставляющих компоненты для беспилотников и микроэлектронику для России.

Совет добавил новые суда в списки тех, которым запрещен доступ в порты. Эти суда являются частью теневого флота РФ и транспортируют нефть и военную технику, а также участвуют в перевозке украденного украинского зерна. На этих основаниях были подвергнуты санкциям 52 судна из третьих стран, в результате чего общее число судов в списке достигло 79.

Совет внес 32 компании из Китая, Индии, Ирана, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов за прямую поддержку военно-промышленного комплекса России. Они будут подвергаться более жестким экспортным ограничениям, касающимся товаров и технологий двойного назначения.

В целях защиты европейских компаний от судебных разбирательств с РФ Совет запретил исполнять в ЕС решения, вынесенные российскими судами на основании статьи 248 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Эти решения не позволяли начинать или продолжать разбирательство в юрисдикции, отличной от России.

Кроме того, Совет ввел норму, позволяющую разблокировать остатки денежных средств, хранящиеся в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС.

Наконец, ЕС продлил сроки вывода инвестиций из России.

После публикации официальной информации о санкциях глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что по настоянию Будапешта под новые ограничения не попали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, постпред РФ при ООН Василий Небензя и российский Олимпийский комитет. По словам дипломата, таким образом Венгрия "защищает свободу вероисповедания".

Как мы сообщали, в начале декабря Латвия и Литва внезапно заблокировали 15-й пакет санкций против России. Но в итоге его утвердили.

Между тем один из еврокомиссаров заявил, что РФ под санкциями производит больше оружия, чем вся Европа.