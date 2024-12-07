Двумя странами Европейского союза, которые заблокировали 15-й пакет санкций против России, стали неожиданно для всех Латвия и Литва.

Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает американская газета Politico.

Пакет продлевал положение, позволяющее западным фирмам продолжать работать в России.

Речь о компаниях, которые говорят, что хотят выйти из России, но не могут по разным причинам. На них в этом случае не распространялись и многие другие санкции - например, о запрете экспорта в Россию разного рода материалов.

Латвия и Литва заявили, что "эта лазейка используется не по назначению и дает компаниям слишком много политического прикрытия, чтобы оставаться в России".

Поэтому обе страны потребовали убрать этот пункт. Но Германия и Франция отказались, поэтому санкции принять не смогли.

Также против Латвии и Литвы по сути высказалась Еврокомиссия, которая предложила перенести этот вопрос на обсуждение следующего, 16-го пакета санкций.

Следующее обсуждение нынешнего пакета пройдёт 16 декабря.

Напомним, вчера Евросоюз не смог одобрить 15-й пакет санкций против РФ.

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