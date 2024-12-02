Три страны Балтии Литва, Латвия и Эстония договорились ввести санкции "против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии".

Об этом сообщил в Х глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

"Противникам демократии и нарушителям прав человека не рады в наших странах", - написал Цахкна, видимо, имея в виду запрет на въезд.

Позже глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в той же соцсети уточнил, против кого из грузинских чиновников введены санкции. Это почетный председатель партия "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, глава МВД Вахтанг Гомелаури и другие руководители этого министерства: Шалва Бедоидзе, Иосеб Челидзе, Александр Дарахвелидзе, Георгий Бутхузи, Звиад Харазишвили, Милери Лагазаури, Мирза Кезевадзе, Важа Сирадзе и Теймураз Купатадзе.

В списке нет премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Между тем власти Грузии сравнили протесты в стране с украинским Майданом и заявили, что не допустят такого сценария.

"В отличие от Украины 2013 года Грузия - независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии. Грузия - это государство и не допустит этого", - говорил 30 ноября Кобахидзе.

Сегодня он добавил, что "Нацмайдан не состоится" и Западу не удастся "добиться украинизации Грузии".

Украинский МИД уже раскритиковал эти слова.

"Решительно отвергаем настойчивые попытки грузинских властей втянуть Украину во внутриполитические процессы в своей стране. Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим "украинским сценарием", реализуя в это время на практике "белорусский сценарий", - сказано в заявлении МИД Украины.

Со своей стороны Кобахидзе заявил о возможности запрета оппозиционных партий, возглавляющих протесты в Грузии.

Также он сказал, что власти Грузии не рассматривают вопрос назначения повторных парламентских выборов. Массовые протесты в стране как раз вызвали результаты состоявшихся осенью выборов.