Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о возможности запрета оппозиционных партий, возглавляющих протесты.

Об этом премьер сказал на заседании правительства.

"Они (оппозиционеры) в эти дни открыто выступили против конституционного строя Грузии, что создает прямую основу для обращения в Конституционный суд и объявления оппозиционных партий неконституционными. Посмотрим, подождем, как будут развиваться процессы. Все в наших руках", - заявил Кобахидзе.

Напомним, ночь в Тбилиси снова была тяжелой: массовые протесты в разных местах города и активные действия силовиков по их разгону.

Шли масштабные задержания, в том числе взяли одного из оппозиционных лидеров Зураба Джапаридзе.

Сторонники оппозиции вчера также начали бросать в полицию камни и зажигательную смесь. Также протестующие вели обстрел здания парламента из фейерверков.

Ранее Кобахидзе заявил, что МВД Грузии предотвратило "нападение на конституционный строй страны".

Как мы писали, в Грузии протесты начались с момента объявления результата выборов в парламент, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция итоги выборов не признает.