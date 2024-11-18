Протестующие против победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах начали устанавливать баррикады в центре Тбилиси.

Кадры народных волнений в кавказской республике публикуют издание AFP и телеграм-каналы.

Началось с того, что на площади перед зданием парламента стали устанавливать палатки. Участники акции также разбили палаточный лагерь на перекрёстке перед первым корпусом Тбилисского госуниверситета.

Организаторы протестов призывают к бессрочной забастовке и прочим "решительным действиям".



Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что прошедшие выборы не могут считаться состоявшимися и легитимными. Зурабишвили требует проведения новых выборов и добавила, что подаст в связи с этим иск в Конституционный суд.

"Грузинская мечта" отвергает обвинения в фальсификациях и готовит к работе новый парламент.

Напомним, грузинская оппозиция намерена каждый день проводить акции против результатов парламентских выборов.

Также мы публиковали фото и видео как Грета Тунберг приехала в Грузию, чтобы поддержать протесты оппозиции.