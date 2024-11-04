Грузинская оппозиция намерена проводить ежедневные пикеты против результатов парламентских выборов.

Об этом заявил один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелия, сообщает издание "Эхо Кавказа".

По словам Мелии, целью оппозиции поставлено организовать протестное движение, которое "позволит свергнуть режим". Завтра, в частности, акция протеста состоится возле Дворца спорта в Тбилиси.

"Мы будем на улице каждый день. Нас должно быть столько, чтобы никто не мог войти сюда (в парламент - ред.), но стоять только на Руставели недостаточно, мы должны стоять на всех проспектах", – сказал Мелия.

Ранее мы публиковали кадры, где Грета Тунберг приехала в Грузию, чтобы поддержать протесты оппозиции.

Экоактивистка приняла участие в очередном митинге не территории столицы против признания результатов парламентских выборов.

Напомним, до настоящего момента акции противников "Грузинской мечте" проходили без погромов и вооружённого противостояния с полицией. "Страна" разбиралась, что происходит в Грузии после выборов и почему там не начался Майдан.