Экоактивистка Грета Тунберг прибыла в Тбилиси для поддержки грузинской оппозиции.

Ее фото из Грузии публикует Инстаграм-страница "Madloba Батуми".

Сегодня в центре Тбилиси проходит очередной митинг против признания результатов парламентских выборов. Как сообщается, туда и направилась Тунберг.

Грета Тунберг (слева) в Грузии. Фото: Инстаграм

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты парламентских выборов и призвала к протестам.

Также в США и Евросоюзе раскритиковали выборы в Грузии, на которых победила правящая партия. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что результаты выборов "не заслуживают доверия".

Еврокомиссия в свою очередь призвала ЦИК Грузии к "расследованию нарушений".

"Нарушения должны быть прояснены и устранены. Это необходимый шаг для восстановления доверия к избирательному процессу", - говорилось в заявлении ЕК.

В Европе также заявили о "неравных условиях для электората и влиянии недавних законодательных поправок на этот избирательный процесс".

Мы рассказывали в отдельном материале, что происходит в Грузии после выборов и почему там не начался Майдан.