Грета Тунберг приехала в Грузию, чтобы поддержать протесты оппозиции. Фото и видео
Экоактивистка Грета Тунберг прибыла в Тбилиси для поддержки грузинской оппозиции.
Ее фото из Грузии публикует Инстаграм-страница "Madloba Батуми".
Сегодня в центре Тбилиси проходит очередной митинг против признания результатов парламентских выборов. Как сообщается, туда и направилась Тунберг.
Грета Тунберг (слева) в Грузии. Фото: Инстаграм
Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты парламентских выборов и призвала к протестам.
Также в США и Евросоюзе раскритиковали выборы в Грузии, на которых победила правящая партия. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что результаты выборов "не заслуживают доверия".
Еврокомиссия в свою очередь призвала ЦИК Грузии к "расследованию нарушений".
"Нарушения должны быть прояснены и устранены. Это необходимый шаг для восстановления доверия к избирательному процессу", - говорилось в заявлении ЕК.
В Европе также заявили о "неравных условиях для электората и влиянии недавних законодательных поправок на этот избирательный процесс".
Мы рассказывали в отдельном материале, что происходит в Грузии после выборов и почему там не начался Майдан.