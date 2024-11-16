Массовые протесты в Абхазии против ратификации соглашения с Россией об инвестициях многих в Украине удивили. Эти договорённости активно продвигала Москва, которая, по распространённому мнению, полностью контролирует внутреннюю политику Абхазии – "республики", независимость которой признала только РФ и ещё несколько союзных ей стран, а остальной мир считает этот регион международно признанной территорией Грузии.

И тут внезапно Абхазия взбунтовалась. Что происходит?



Прежде всего нужно сказать, что Абхазия, в отличие Южной Осетии и "ЛДНР" никогда не была полностью подконтрольна РФ и всегда проявляла свою "самостийность".



После того как абхазы при поддержке РФ и горских народов Кавказа одержали победу над грузинами в войне в начале 90-х, они, хоть и будучи полностью зависимыми от России в плане получения финансовой поддержки и, особенно, в сфере безопасности, тем не менее, формировали свою "замкнутую" систему власти по принципу "техас должны грабить техасцы". Поэтому абхазская элита, вместе с представителями местной армянской общины, старалась полностью контролировать все основные отрасли экономики региона. И в первую очередь, главную из них – туризм. При этом своих денег для развития у абхазов особо не было, а потому туристическая сфера, да и вся "республика", постепенно приходила в упадок.



Москва уже давно предлагала Сухуми решить эту проблему полным открытием рынка для российских бизнесменов, которые могли бы вложить крупный капитал в развитие курортов и прочии отрасли тамошней экономики.



Однако абхазские "власти" на это шли крайне неохотно. И дело сдвинулось с мёртвой точки только при нынешнем "президенте" Аслане Бжании – было заключено соглашение Абхазии и РФ об инвестициях, что снимало ограничения на заход российских инвесторов в абхазскую экономику. Естественно, это вызвало недовольство тех местных структур, которые сейчас контролируют абхазский туризм, поскольку конкуренции с олигархами РФ они выдержать не смогут. В регионе подняли протесты, к которым присоединились и многие простые абхазы, опасаясь, что вместе с инвестициями к ним начнут массово переселятся и россияне, что разрушит их небольшой относительно замкнутый мир, в котором за последние 30 лет привыкли существовать местные жители.



Сегодня, по итогу, ратификация инвестиционного соглашения "парламентом" Абхазии была сорвана, а оппозиция потребовала от президента Бжании уйти в отставку. На данный момент он ответил отказом, но давление на него продолжается.

Что за силы стоят за протестами?



Уход президента в результате массовых протестов – вполне обычное дело для Абхазии. Сам Бжания пришёл к власти в 2020 году, сместив своего предшественника Рауля Хаджимбу, который, в свою очередь, стал главой "республики" в 2014-м после массовых беспорядков, приведших к отстранению Александра Анкваба. Так что в целом ничего экстраординарного в Абхазии не происходит: нынешние события по накалу страстей не сравнятся, например, с погромами 2004 года, организованными упомянутым выше Хаджимбой после своего поражения на президентских выборах, которые выиграл Сергей Багапш. В те годы не обошлось без погибших, и дело в регионе шло к полноценной гражданской войне.



Уходящий в отставку Бжания - сторонник глубокой интеграции Абхазии с Россией, хотя и при сохранении "суверенитета республики". То есть, к вступлению абхазов в состав РФ не призывает даже он. Хаджинба, наоборот, представлял абхазских националистов, выступая за то, чтобы Абхазия оставалась "независимым государством", но при этом по-прежнему получая дотации и гарантии безопасности от Кремля.



Сейчас протестами в Абхазии руководят прежние соратники Хаджинбы, вроде Аслана Барцица, занимавшего при Хаджимбе пост вице-президента, а в настоящее время возглавляющего партию "Форум народного единства Абхазии"; или лидера "Абхазского народного движения" Адгура Адзинбы, при Хаджимбе занимавшего пост министра экономики и вице-премьера. В этой связи нынешние события в Сухуми можно трактовать как попытку реванша "националистов" за поражение 2020 года.

При этом в ходу уже довольно много конспирологических версий о том, что текущие беспорядки в Абхазии инспирированы Турцией, которая хочет перехватить у России контроль над "республикой". На самом деле, хоть в Турции и проживает большое количество этнических абхазов, выселенных из родных краёв во времена Российской империи, никакого реального влияния на процессы в Абхазии Турция не имеет. К тому же Анкара всегда последовательно стояла на позициях поддержки территориальной целостности Грузии.



Примечательно также, что абхазская оппозиция не является антироссийской – тот же Хаджимба в своё время был ярым поклонником Владимира Путина. И в целом конфликт между "пророссийскими" силами и абхазскими "националистами" идёт не вокруг направлений внешней политики. Так как вариантов ориентации у Абхазии нет. Ведь само существование этого "государства" признают лишь Россия, Венесуэла, Никарагуа, Сирия и Науру. Москва при этом полностью обеспечивает все внешние коммуникации, оказывает финансовую помощь и является гарантом безопасности "республики".



Ввиду этого у представителей политических течений Абхазии расходятся лишь взгляды на то, какие формы должна иметь российская поддержка. Так, Бжания выступает за экономическую интеграцию и приход в Абхазию российского капитала. "Националисты" во главе с Хаджинбой, Барцицем и Адгуро Адзинбой предпочитают получать российские деньги в виде субсидий и дотаций, распределением которых они будут заниматься самостоятельно.



В настоящее время мы наблюдаем очередной раунд этой борьбы. И пока кажется, что события развиваются по "традиционному" сценарию – массовые протесты и свержение действующего президента с последующим приходом к власти оппозиции.

В чём особенность текущей ситуации в Сухуми?

С другой стороны, в теперешнем противостоянии абхазских элит Кремль может занять более жёсткую позицию, дав понять, что просто так деньги давать уже не будет – только в обмен на доступ инвесторов из РФ к местной экономике. Хотя, возможно, и в более компромиссной форме, по сравнению с нынешним соглашением об инвестициях.



Тем более, что существует ещё один фактор, который может оказаться не менее важным. Как мы уже писали, после того, как правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" отдалилась от Запада и начала постепенный разворот к РФ, прошли слухи, что Тбилиси и Москва готовят масштабный проект восстановления территориальной целостности Грузии с возвращением в её состав Абхазии и Южной Осетии на правах очень широких автономий.



Такая идея сама по себе крайне сложна в реализации, учитывая историю отношений Грузии с Абхазией, Южной Осетией и Россией. И самой большой проблемой здесь является Абхазия, где антигрузинские настроения очень сильны. К тому же, в случае реинтеграции, возникнет огромный комплекс вопросов, связанных с правами на имущество сотен тысяч грузин, бежавших из региона после поражения в войне 90-х годов (до этого конфликта грузины составляли более 45% жителей Абхазии, согласно переписи 1989 года).



Поэтому, если Москва намерена под своим надзором запустить проект реинтеграции Грузии, то, в первую очередь, ей предстоит взять под полный контроль ситуацию в Абхазии. Что, как показали, сегодняшние события может оказаться не так просто. При этом не исключено, что, помимо протестов касательно ратификации соглашения об инвестициях, "националистическое" крыло пытается дать понять, что планы РФ по возвращению Абхазии в состав Грузии в "республике" понимания не встретят и "даже не пытайтесь нас уговаривать".



В общем, ситуация в Сухуми напряжённая по многим причинам, и как этот вопрос будет решать Москва пока не очень понятно. Потому что, в случае сильного давления, РФ рискует получить ещё одну "горячую точку" у себя под боком, что Кремлю вряд ли желательно. Возможно поэтому, что он, как бывало не раз в прошлом, постарается остаться выше происходящей баталии, после объяснив тому, кто придет к власти, что особого выбора у Абхазии нет.



Не исключено также, что вопрос с ратификацией "власти" отложат до "президентских выборов" (они должны были пройти в марте, но если оппозиция добьётся досрочной отставки "президента", то могут пройти и раньше).



Но многое покажет и развитие событий в ближайшее время – уйдёт ли Бжания досрочно и как будет реагировать на происходящее Москва.